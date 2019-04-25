أخبار مصر | "والله يا رجال".. "إعلام المصريين" تنتج أغنية جديدة للصاعقة المصرية (فيديو)

أنتجت مجموعة "إعلام المصريين"، أغنية جديدة لقوات الصاعقة المصرية، تحت عنوان "والله يا رجال".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. ولا يمحي العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. أصبحنا وحوش رجال الصاعقة المصرية".

"بنطير في الجو ونرمي قنابل يدوية.. لا يهمنا حد وأنا بلدي غالية عليا.. وفي ظهرنا شعب واقفين نحمية بفدائية.. شبر في سينا لا سينا بدمنا مرويا.. ولا تحمل هم في أبطال مستنيا.. نرويها بالدم من أسوان للإسماعيلية.. والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. في بلدنا أسود طالعين من وسط غلابة.. والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. عقيديتنا حديد عقيديتهم زيف كذابة.. والنصر أكيد في وحوووش هنا ليها مهابة".

"والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. فخخ وتعالي هندوسك بالدبابة.. والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. حالفين لنموت وتعيش مصر الوهابة.. والله يا رجال ما بدي بالإجابة..والله يا رجال ما بدي بالإجابة".