مصر | مفاجآت حول الطفلة المعثور على جثتها بأرض مهجورة في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول الطفلة المعثور على جثتها بأرض مهجورة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة طفلة ملقاة بقطعة أرض فضاء بطريق المنصورية، بمنطقة الهرم، وتبين أن الطفلة مجهولة الهوية، وعمرها يتراوح مابين 5 إلى 7 سنوات، موضحا أن كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على الجثة، لم ترصد الشخص الذي ألقى بالجثة، لبعدها عن مكان الأرض.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن معاينة الجثة، بينت تعرضها للتعذيب قبل وفاتها، وأنه لم يعثر بجثة الطفلة على أي طعنات بسلاح أبيض، أو طلقات نارية، أو تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي، مشيرا إلى أن فريق البحث المكلف بالقضية يواصل فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية الطفلة المعثور على جثتها، وكشف ملابسات الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل قطعة أرض فضاء ومهجورة بطريق المنصورية، دائرة قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ وعثر على جثة الطفلة ترتدى ملابس شفافة وعلى جسدها أثار كدمات، وتعذيب بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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"علاقة غير شرعية وجثة في الشارع".. شاب يقتل شقيقته في الحوامدية

أقدم شاب على قتل شقيقته، بطعنات السكين، بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب آخر، بمنطقة عرب الساحة، بمركز الحوامدية بالجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وعشيق شقيقته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، بقتل شاب لشقيقته، بالشارع بمنطقة عرب السأحة، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب إسلام معاون مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين قتل المتهم لشقيقته في الشارع، بطعنات السكين، بعد إكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وشاب أخر، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، والعشيق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجني عليها كانت متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بشاب، وكان يتردد عليها بمنزلها، حال تواجد زوجها بعمله.

وأوضحت التحريات أن شقيقها اكتشف علاقتها بالشاب، وصباح اليوم الأربعاء، توجه لشقتها، بعد علمه بتواجد عشيقها لديها، وبدخوله الشقة، فر العشيق هاربا، ولاحقته المجني عليها، وتمكن شقيقها من ملاحقتها، وطعنها عدة طعنات بالشارع، أسقطها جثة هامدة، وحرر المحضر اللازم بالشارع بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.