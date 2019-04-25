مصر | النيابة تأمر بإعدام 2 طن "فسيخ" و"سردين" فاسد داخل محل غير مرخص بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بإعدام 2 طن "فسيخ" و"سردين" فاسد داخل محل غير مرخص بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بالتحفظ علي 2 طن "فسيخ، سردين"، معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدا لإعدامها.

وقد ضبطت الكميات معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، وقررت حبس مالك المحل، "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهره من ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة قدرها (2 طن "فسيخ – سردين") معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.