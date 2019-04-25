مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالبساتين

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أمرت نيابة البساتين الجزئية، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية في البساتين.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف الجندي مدير المباحث الجنائية، يفيد إلقاء القبض على "ع. س. خ"، و"م. م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم البساتين، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية في شوارع دائرة البساتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.