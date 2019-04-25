«الإعلاميين»: إيقاف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم

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نقابة الإعلاميين تقرر وقف مدحت شلبي عن التعليق

قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، وقف الكابتن مدحت شلبى، معلق مباراة فريقى بيراميدز والزمالك في الدوري، وعدم تعليقه على أي مباريات حتى انتهاء مباريات الموسم الجاري، وكشف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن المجلس اتخذ القرار بسبب "ما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة" -بحسب بيانه-، مؤكدا أنها تخالف ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى للإعلاميين، وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم شلبى بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه.

وأوضح سعدة، أن توفيق الأوضاع يكون بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محددة المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقاً للقانون 93 لسنة 2016 الذى يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة. وطالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة. وقال

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