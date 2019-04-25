السيسي يلتقي رئيس المجلس الاستشاري السياسي الصيني

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بكين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصينى. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء علي سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركةـ من أجل البناء والتنمية وللمضي نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح كافة الشعوب والأجيال القادمة.
من ناحية أخرى، عقد السيسي، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس الصيني رحب بالسيسي موجها الشكر له على تلبية الدعوة للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، كما وجه
من ناحية أخرى، عقد السيسي، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس الصيني رحب بالسيسي موجها الشكر له على تلبية الدعوة للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، كما وجه التهنئة للرئيس بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، مؤكدا دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر.
وأعرب السيسي، للرئيس الصيني عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما التهنئة للرئيس "بينج" بمناسبة قرب حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في أكتوبر المقبل. (التفاصيل)
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