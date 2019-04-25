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البابا تواضروس يغسل أرجل الكهنة في قداس خميس العهد بدير مارمينا العجائبي بالإسكندرية

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد خميس العهد بكاتدرائية دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بالأسكندرية، اليوم الخميس.

كما صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات اللقان بدير مارمينا العجائبي.

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وتحتفل الكنيسة اليوم بخميس العهد أو الخميس الكبير، بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا، وهو سر من أسرار الكنيسة.

كما صلى البابا صلوات اللقان التي تنتهي بقيام الكاهن بغسل أرجل الشعب، تنفيذًا لوصية السيد المسيح الذي أوصى التلاميذ بهذا بعد أن غسل أرجلهم.

وقام البابا بغسل أرجل الآباء الأساقفة، وخاصة الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس الدير.

ومن المنتظر أن يصلي قداسة البابا صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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