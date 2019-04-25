منافذ "أمان" تشارك بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت منافذ "أمان"، فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، بقاعة المؤتمرات، وذلك لتوفير السلع الأساسية والغذائية بالأسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتزامن مع فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. Advertisements

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