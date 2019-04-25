شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قمة مصرية ـ صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. «شى جين بينج» يشيد بتحقيق الرئيس إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادى والأمن والاستقرار.. السيسى: الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً على مشاركة مصر الفاعلة فى مبادرة الحزام والطريق. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ «شى جين بينج» يشيد بتحقيق الرئيس إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادى والأمن والاستقرار.. قمة مصرية - صينية بـ«قاعة الشعب الكبرى» فى بكين.. السيسى: الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً على مشاركة مصر الفاعلة فى مبادرة الحزام والطريق ـ السيسى للشعب المصرى فى الذكرى 37 لتحرير سيناء: الحفاظ على تراب الوطن بالعمل لا الشعارات.. نحاصر الإرهاب الأسود ونرسى أساسا متينا للتنمية.. ويحق لنا الفخر بما حققناه والتطلع للمزيد.. يوم فاصل بين الفقدان والاسترداد.. وبطولات استعادة سيناء بالحرب والتفاوض ملحمة وطنية ـ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حوار خاص لـ «الخليج 365»: خطة لرفع التراكمات التاريخية من القمامة بالمحافظات خلال عام ـ صورة تكشف حقيقة شيخ الإخوان.. وتورط عائلة ثرية فى التفجيرات.. يوسف القرضاوى مفتى التفجيرات الإرهابية فى سريلانكا Advertisements ـ غدا.. انفراد على صفحات «الخليج 365» أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة ـ «المالية»: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بـ2 مليار دولار فى يوليو.. بعثة الصندوق ستزور مصر خلال الشهر المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة ـ «التخطيط العمرانى» يوافق على تغيير استخدام 150 قطعة أرض من صناعى لسكنى وتجارى.. إقامة مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد.. وإنشاء منطقة حرة عامة بالمنيا ـ لاسارتى يطلب تجهيز سليمان.. عرض تركى يهدد مفاوضات الأهلى لضم «بامبو» فى الصيف ـ نيفين جامع لـ «الخليج 365»: قانون جهاز تنمية المشروعات الجديد يحفز المواطن على امتلاك مشروع خاص ـ حكايات نساء بلا وطن.. حياة السوريات والعراقيات واليمنيات بمعسكرات اللاجئين فى الأردن



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