الرئيس الصيني للسيسي: ندعم عملية التنمية في مصر

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس الصيني رحب بالسيسي موجها الشكر له على تلبية الدعوة للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، كما وجه التهنئة للرئيس بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، مؤكدا دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر.

وأعرب السيسي، للرئيس الصيني عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما التهنئة للرئيس "بينج" بمناسبة قرب حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في أكتوبر المقبل.وأكد الحرص على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أخذا في الاعتبار ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من أهمية فى

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