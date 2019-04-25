انت الان تتابع الرئيس الصيني للسيسي: ندعم عملية التنمية في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين. وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن الرئيس الصيني رحب بالسيسي موجها الشكر له على تلبية الدعوة للمشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، كما وجه التهنئة للرئيس بمناسبة عيد تحرير سيناء، مؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، مؤكدا دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر.
وأعرب السيسي، للرئيس الصيني عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما التهنئة للرئيس "بينج" بمناسبة قرب حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في أكتوبر المقبل.وأكد الحرص على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أخذا في الاعتبار ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من أهمية فى
وأعرب السيسي، للرئيس الصيني عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما التهنئة للرئيس "بينج" بمناسبة قرب حلول الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في أكتوبر المقبل.
وأكد الحرص على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أخذا في الاعتبار ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من أهمية فى ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والرخاء، مشيرا إلى أن زيارته للصين والتي تعد الزيارة السادسة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس الحرص على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف أن اللقاء شهد استعراضا لسبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، إذ أكد السيسي أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بعدا استراتيجيا هاما لمشاركة مصر الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق.
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