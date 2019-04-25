انت الان تتابع «الأعلى للإعلام» يكشف موعد عقوبة مدحت شلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإعلامي مدحت شلبي

قال فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، إن لجان الرصد التابعة للمجلس، رصدت التعليق غير اللائق من الإعلامي مدحت شلبي، أثناء تعليقه على مبارة الزمالك وبيراميدز، الثلاثلاء الماضي، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا السبت المقبل، للتحقيق فيما قاله مدحت شلبي على الهواء مباشرة. وأضاف عمر لـ"التحرير"، أن العقوبة على ما قاله مدحت شلبي، ستحدد وفقًا لرؤية أعضاء اللجنة وأغلبية الأصوات، منوهًا بأنه لا مفر من ضبط الحديث الموجه للجمهور، لا سيما في التعليق على المبارايات المهمة، والتي هي محط أنظار وإهتمام الملايين.

وأثار الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، جدلا واسعًا، بعد تعليقه على هدف علي جبر مدافع فريق بيراميدز في شباك فريق نادي الزمالك في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، عبر قناة "النيل سبورت" بعدما قال: "أي أي أي جت في الوريد وجت في العضل.. اتقدم العريس وخلى زفافه بدري.. هدف

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