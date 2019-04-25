شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: 16.8 مليون جنيه لدعم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن أحد البنوك الخاصة العاملة في مصر وافق على دعم وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي بمبلغ ١٦ مليونًا و٨٧١ ألف جنيه.

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وأوضح رئيس الجامعة، في بيان صحفى، الخميس، أن المبلغ يأتي في إطار جهود الجامعة لتوفير تمويل خارجي، بالإضافة إلى موازنة الدولة لدعم المستشفى الجامعي، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وضرورة دعمها ماليًا ومعنويًا للنهوض بها، وتقديم الخدمة العلاجية المناسبة للمواطنين، مشيدًا باستجابة البنك الداعم ودوره الخدمي في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حمدى سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعى، إنه من خلال هذا الدعم ستتم زيادة الأجهزة والمعدات الطبية لرفع كفاءة العمل بالوحدة، حيث سيتم شراء ١٦ ماكينة غسيل كلوي، وتجهيز غرفة عناية مركزة لمتابعة الحالات الحرجة للأطفال، إلى جانب إنشاء نظام الضخ المركزي للبيكربونات CDS، مضيفًا أن هذا النظام يوجد ببعض الوحدات القليلة على مستوى الجمهورية ويعمل على تقليل نسبة العدوى الميكروبية بين أطفال الغسيل الكلوي المزمن.

وأكد مدير المستشفى الجامعي أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال تم إنشاؤها بالمستشفى في عام ٢٠٠٢، وتخدم أكثر من 5 آلاف مريض سنويًا، بمعدل ٨٠ إلى ١٠٠ حالة أسبوعيًا، ونظرًا لتهالك الأجهزة الموجودة والقليلة العدد، فإن هذا الدعم سيساهم بشكل فعال في تطوير وتوسعة تلك الوحدة، وتقديم كل الخدمات بصورة أسرع وأفضل للأطفال.