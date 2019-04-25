«التعليم» تقيم معسكر إعداد القادة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم معسكر لإعداد القادة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية)، ووزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ إبريل ٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وريادة الأستاذ أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بالتعاون مع الدكتورة رانيا حافظ، مدير وحدة stem.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن معسكر إعداد القيادات الطلابية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يهدف إلى صقل شخصية الطالب المتفوق بمهارات تجعل منه مشروع قائد فعال، وتدريب الطلاب على العمل الفريقي وتنفيذ المبادرات الطلابية، وتمكين الطلاب من التفكير التنظيمي والحوار البناء وقبول الآخر، وإكساب الطلاب مهارات المشاركة الفعالة في صنع واتخاذ القرار وتفعيل دورهم في تنمية البيئة المدرسية والمجتمع المحيط، وتمكين الطلاب المتفوقين من القيام بدور فعال في تنمية أنفسهم وأقرانهم ومجتمعهم.

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وأوضح موسى أن المشروع تم تنفيذه من خلال محاور عدة، هي: ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومفهوم التعليم المدني، والمواطنة والانتماء، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، والحقوق والمسؤوليات، وكيفية التخطيط للمستقبل (التخطيط الاستراتيجي)، ومهارات القيادة، ومهارات الاتصال، وصنع واتخاذ القرار، وكيفية حل المشكلات، واكتشاف الذات، ومبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأفاد بأن المشروع يستهدف أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتوفير مقر مركز التعليم المدني بالفيوم لتتم فيه إقامة المعسكر.

كما أوضحت رانيا حافظ أن برنامج المعسكر تضمن إقامة ورش عمل على مفهوم التعليم المدني (المواطنة والانتماء)، والتطوع والتنمية، والحقوق والمسؤوليات، وماهية الاتحادات الطلابية، وكيفية إعداد البرنامج الانتخابي، وإجراء العملية الانتخابية، واختيار مرشحك، والمشاركة الإيجابية في المجتمع، ومفهوم الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة وتنمية مهارات الاتصال، وثقافة الحوار وقبول الآخر، مضيفة أن البرنامج تضمن زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم وإقامة حفلة سمر.

وأعلن موسى أنه في نهاية المعسكر تم تكريم جميع المشاركين من مدربين وإشراف وطلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان الذي تم تعميمه على جميع المشاركين أكدت مدى أهمية هذه البرامج لدى هؤلاء الفئة من الطلاب الذين طالبوا بتكرار مثل هذه المعسكرات التي تهدف إلى بناء الشخصية وإعداد القيادات الطلابية.