شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حي غرب شبرا الخيمة من اعتمادات السنة المالية 2018/2019، وذلك بعد الدراسة التي تمت لهما، مؤكدة أنه تم البدء في أعمال التطوير على الفور بعد موافقة الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على تخصيص المبلغ لبدء أعمال التطوير.

وأضافت رئيس حي غرب شبرا الخيمة في تصريحات صحفية، أنه وردت مجموعة من الشكاوى من المواطنين بشأن تهالك البنية التحتية للأنفاق، موضحة أنه نظرا لاستخدام هذه الأنفاق من قبل الآلاف يوميا من المواطنين، تم إسناد دراسة أعمال التطوير لشركة هندسية وعلى الفور تم البدء في أعمال التطوير.

وأوضحت أنه تم التوجيه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أقل وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على المواطنين الذين يستخدمون هذه الأنفاق.