شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: رفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات والراحات لاستقبال شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم وأعياد الإخوة المسيحيين بجميع الخدمات الصحية التابعة للمديرية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تقرر وقف الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد، مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر.

واوضح الطباخ أنه تم تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها من ناحية (الاشتراطات الصحية – الشهادات الصحية – أخذ عينات من المنتج وإرساله للفحص المعملي) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون ضد كل من يقوم بتصنيع الأسماك المدخنة أو المملحة، في المنزل بغرض الاتجار أو ضد أي محل مرخص غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية أو أي باعة جائلين يقومون ببيع تلك الأسماك أو أي مواد غذائية محظور تداولها.

وأعلن عن رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسى.