شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أنظمة الصوت والضوء في 4 مساجد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، من تنفيذ عملية إنارة مسجدى الشهيد عبدالمنعم رياض والميناء الكبير بمدينة الغردقة، بنظام الصوت والضوء، وفقًا لأحدث أنظمة الإضاءة المستخدمة عالميًا فى القدرة على إظهار التفاصيل المعمارية والنقوش المميزة للمآذن والقباب الخاصة بالمساجد، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتم اختيار مسجدين آخرين، هما القطرى والرحمن الرحيم، لتنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة.

وقال المحافظ، اللواء أحمد عبدالله، إنه تمت إضاءة المسجدين وفقًا لأحدث أنظمة الإضاءة الحديثة لترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن مسجد الميناء الكبير من أكبر مساجد المحافظة، وإحدى المحطات المهمة فى جولات السائحين.

وقال جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن إنارة المسجدين أضفت جمالًا ورونقًا يُضافان إلى جمال وروعة وإبداع تصميم المسجدين، موضحًا أن الإضاءة غطت أكبر مساحة ممكنة، وساعدت على وضوح الرؤية، لأن شركة مصر للصوت والضوء استخدمت خبرتها الكبيرة فى إنارة المسجد ومآذنه وقبابه، مشيرًا إلى أن وحدات الإضاءة المستخدمة هادئة، ولا يصدر عنها بريق أو لمعان يزعج القاطنين أو الزائرين، وتشمل جميع الألوان الأساسية والمزدوجة، وقابلة للعمل طبقًا لبرنامج إضاءة مسبق، أو بألوان ثابتة يتم تحديدها طبقًا للرغبة فى أى وقت فى المناسبات المختلفة، كما أن استهلاك الطاقة أقل ما يمكن، والإضاءة تتميز بالعمر الافتراضى الطويل، وتحتاج إلى أقل قدر للصيانة.