شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمملحة قبل شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة فى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنًا مع اقتراب أعياد شم النسيم، فيما تباينت أسعار الأسماك المملحة عن العام الماضى، وبلغ متوسط سعر كيلو «البلطى» نحو 40 جنيهًا، و«البورى» بين 65 و75 جنيهًا، طبقًا للحجم، و«المكرونة والسبيط» 70 جنيهًا.
وأعد مركز بصيرة لبحوث الرأى العام، تقريرًا عن الأسماك المملحة بمناسبة شم النسيم، إذ تراوح سعر كيلو «الرنجة» بين 25 و60 جنيهًا، طبقًا للجودة ومناطق تواجد الأسواق، ليبلغ متوسط السعر بصفة عامة نحو 35 جنيهًا، وكيلو «الفسيخ» بين 100 و150 جنيهًا، بمتوسط 120 جنيهًا للجودة العادية، و135 جنيهًا للجودة المتوسطة، و160 جنيهًا للنوع الفاخر، كما تراوحت أسعار الملوحة بين 75 و100 جنيه، بمتوسط 83 جنيهًا للكيلو.
وبرر عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية، زيادة الأسعار مؤخرًا والتى تراوحت بين 20 و30% لجميع الأنواع، بتزايد الإقبال على الشراء بمناسبة شم النسيم، غير أن قرار وقف الرسوم على صادرات أسماك (البورى والبلطى) أسهم فى زيادة حجم الصادرات، ما أدّى بدوره إلى تراجع المعروض فى السوق المحلية.
وقال سيد أحمد، أحد التجّار، إن هناك زيادة ملحوظة فى استهلاك الأسماك خلال الفترة الحالية، رغم أنها أقل من السنوات الماضية، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار بالنسبة للأنواع التى تستهلكها
الطبقة المتوسطة، أدّت إلى تراجع معدل الاستهلاك.
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