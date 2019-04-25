شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على الطريق الأوسط بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، اسم «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الاحتفالات بتحرير سيناء الـ37.

وشهد حفل إزاحة الستار عن الطريق الذي أقيم اليوم بشرم الشيخ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، جمعة مبارك الجنيني.

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وأعرب السفير السعودي عن الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرًا من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللجهود التي قام بها في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وعدّ السفير «نقلي» ذلك بأنه يمثل تجسيداً للعلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأن البلدين الشقيقين «طريقهما واحد بإذن الله تعالى».

من جانبه، أوضح فودة أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهاً بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

ويُعَدُّ الطريق الأوسط أحد أهم المحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق السلام وتسهيل الحركة بين الطريقين الدائري والسلام، ويبلغ طوله 12 كيلومترا، وجرى تنفيذه بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه.