شكرا لقرائتكم خبر عن اتتاح مركز «تميز» لخدمات الشباك الواحد للتجار والمستثمرين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو أبوالعيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، إنه تم افتتاح مركز «تميز» بمقر الغرفة التجارية، والذى يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة التى يحتاجها التاجر والمستثمر لتأسيس نشاطه فى مكان واحد وبأبسط الإجراءات.

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وأوضح أن هذا يأتى فى إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن إنشاء هذه المراكز يهدف إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق الشفافية وتوفير الوقت والجهد، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا تنتهجه الدولة حاليًا فى العديد من المصالح الحكومية من أجل تيسير إجراءات الأعمال مع تطبيق مبدأ الفصل بين طالبى الخدمة من العملاء ومقدمى الخدمة من موظفى المصالح الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أن مركز «تميز» يهدف إلى تقديم خدمات الغرفة التجارية والسجل التجارى والضرائب والتأمينات عن طريق خدمة الشباك الواحد وتواجد مكاتب لهذه المصالح والهيئات فى مكان واحد لتيسير الإجراءات للعملاء بأسرع وقت وبخدمة مميزة.