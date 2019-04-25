شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في مهرجان «أولموس للأفلام التسجيلية» الرابع والخمسين كضيف شرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر في مهرجان أولموس للأفلام التسجيلية الرابع والخمسون، كضيف شرف المهرجان لعام 2019.

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ودعا المهرجان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإلقاء محاضرة عن أهم الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار خلال العامين الماضيين في العديد من المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية.

حضر المحاضرة العشرات من محبي الآثار والحضارة الفرعونية من أبناء الشعب التشيكي، واستمرت المحاضرة لمده ساعة ونصف.

يعرض المهرجان أبرز الافلام التسجيلية العلمية، حيث يشارك فيه مجموعة من دول العالم منها مصر والنمسا والتشيك وفلسطين والعديد من المؤسسات العلمية والقنوات منها الناشينوال جيوجرافي ودسكافري.