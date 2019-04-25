شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «سيماف» والصين لتجميع عربات القطار السريع و«المونوريل» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع سيماف، مع التحالف الصينى المصرى «سى آر 20 وسى سى آي سى سى وشركة المقاولات المصرية سامكريت وشركة بتروجت» المؤهل فنيًا لإنشاء وتنفيذ مشروع القطار السريع «العلمين- العين السخنة» وخطى المونوريل «6 أكتوبر، العاصمة الإدارية الجديدة»، اتفاقية تعاون مشترك في حال فوزه بالمناقصة ونصت الاتفاقية على أن يتم التصنيع وتجميع المعدات في مصنع سيماف وتشمل عربات المونوريل والقطار السريع وكافة معدات ومهمات التشغيل التي يستطيع المكون المحلى المصرى أن ينتجها.

كما نصت الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش مشاركة الوفد المصرى في قمة منتدى «الحزام والطريق» الذي يقام في العاصمة الصينية بكين، قيام التحالف الصينى بتطوير وتحديث مصنع سيماف وبقية خطوط الصناعة بالمصنع حتى يكون قادرا على تصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، كمان نصت الاتفاقية أيضا على تدريب الكوادر الفنية والهندسية المصرية في الصين والاطلاع على التقنيات الفنية الحديثة تمهيدا لتوطين هذه المشروعات في مصر.

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وقع العقد نائب الهيئة اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع سيماف، الذي أنشئ عام ١٩٥٧، استطاع إنتاج ٢٧ ألف عربة مختلفة منذ إنشائه.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن اتفاقية التعاون والتصنيع والتجميع المشترك لمهمات والوحدات المتحركة للقطار السريع والمونوريل في مصنع سيماف بمصر، من شأنها ان تنقل مصر نقلة نوعية في المشاركة مع الجانب الصيني ونقل التكنولوجيا في هذا النوع من القطارات التي تدخل مصر لأول مرة، لأن المخطط الاستراتيجي للهيئة العربية للتصنيع هو تحويل مصر لتكون مركزًا لصناعة النقل في كل أنواعها لخدمة مصر وأفريقيا.

وأضاف أن الصين ستقوم بتأهيل وتطوير المصنع وتقديم المنح التدريبية للعاملين والفنيين والمهندسين.