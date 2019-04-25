شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابي الصربي يزوران دير الأنبا بولا الأثري بالزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ورئيس المجلس النيابي الصربي، دراجان مركوڤيتشي بالما، اليوم الخميس، المعالم الأثرية والتاريخية بدير الأنبا بولا الأثري بالبحر الأحمر، يرافقهما يوجوسلاف فوكادينوف، سفير صربيا لدى مصر، واللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، ووفد صربي يضم مجموعة من الإعلاميين والمستثمرين، حيث كان في استقبالهم الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ولفيف من الآباء والرهبان.

من جانبه، قام نيافة الأنبا دانيال بشرح كل المعالم الأثرية والتاريخية بالدير، وسيرة حياة الأنبا بولا أول السواح، وكذلك المباني الحديثة التي تم إنشاؤها بالدير، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي الصربي إعجابه الشديد بالدير، والأماكن الأثرية والتاريخية به، كما وجه الشكر لمحافظ البحر الأحمر ورئيس الدير والآباء الرهبان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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محافظ البحر الأحمر ورئيس المجلس النيابي الصربي يزوران دير الأنبا بولا بالزعفران

وأكد المحافظ الأهمية التاريخية لدير الأنبا بولا الأثري الذي يعد أحد أهم مقاصد السياحة الدينية بالبحر الأحمر، موجهًا الشكر لنيافة الأنبا دانيال على الشرح الوافي والشامل لكل الأماكن الأثرية بالدير، كذلك وجه الشكر للرهبان على كرم الضيافة.

وفي نهاية اللقاء، قدم نيافة الأنبا المصحف الشريف إلى محافظ البحر الأحمر، كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة إلى الأنبا دانيال.

يذكر أن رئيس المجلس النيابي الصربي يزور محافظة البحر الأحمر على رأس وفد يضم مجموعة كبيرة من المستثمرين والإعلاميين الوطنيين للترويج للمنتجعات السياحية.