شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نشيد جديد للصاعقة المصرية فى ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، أذاعت مجموعة "إعلام المصريين"، نشيد جديد لوحوش الصاعقة المصرية، بكلمات تدوى فى آذاننا تحمل وطنية تخترق قلوب سامعيها، وظهر فى الفيديو مشاهد قديمة للشهيد أحمد الشبراوى، الذى كان قد سجل دعاء مع القوات المسلحة.

وتقول كلمات النشيد الوطنى،: "والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. ولا يمحى العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. فى الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية.. بنطير فى الجو ونرمى قنابل يدوية".

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وتابع النشيد: "لا يهمنا حد وأنا بلدى غالية على.. وفى ضهرنا شعب واقفين نحميه بفدائية.. شبر فى سيناء لا سيناء بدمنا مروية.. ولا تحمل هم فى أبطال مستنية.. نرويها بالدم من أسوان لإسماعيلية.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة".

وأضاف وحوش الصاعقة المصرية: "فى بلدنا أسود طالعين من وسط غلابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. عقيدتنا حديد عقيدتهم زيف كدابة.. والنصر أكيد فى وحوش هنا ليها مهابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. والله يا رجال مابدى بالإجابة.. فكر وتعالى هندوسك بالدبابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة.. حالفين لنموت وتعيش مصر الوهابة.. والله يا رجال ما بدى بالإجابة".