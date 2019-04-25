شكرا لقرائتكم خبر عن "المسمارى": قوات الجيش الليبى تتقدم على كافة المحاور نحو طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إنه يتم الإلتزام بالمعايير الدولية والإسلامية فى عملية تحرير طرابلس.
وأوضح "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى، أن معركة تحرير طرابلس هى معركة الشعب والجيش ونرحب بدعم القبائل للجيش، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبى تتقدم على كافة المحاور نحو طرابلس مع تراجع الميليشيات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن القوات المدفعية تمهد الطريق أمام القوات المسلحة الليبية فى عملية تحرير طرابلس.
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