شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مقابر تم بناءها بدون ترخيص فى قريتين بدمياط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء احمد عبدالمنصف رئيس مركز ومدينة دمياط حملة موسعة لإزالة عدد من المقابر بقريتى السنانية والشعراء للبناء بدون ترخيص، كما تم إزالة عدد من التعديات على الأراضى الزراعية بالطريق الدولى بقرية البصارطة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لرؤساء الوحدات المحلية التصدى لحالة التعدى على الأراضى الزراعية.
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