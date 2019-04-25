شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة ضبط أداء الاعلام الرياضى للتحقيق فى الحلقة الأخيرة لمدحت شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فهمى عمر ،رئيس لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها السبت القادم ،للتحقيق فى حلقة برنامج الاعلامى مدحت شلبى خلال مباراة بيرامدز و الزمالك ،على شاشة النيل للرياضة.

وأضاف فهمى عمر ، فى تصريحات له ،أن لجنة الرصد تقوم الان بمشاهدة الحلقة المذكورة ولرصد التجاوزات ،لافتا الى أن اللجنة ستعد توصيات خلال اجتماعها لرفعها الى المجلس الأعلى للاعلام لاتخاذ قرار بشأنها .