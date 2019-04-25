أخبار مصر | أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يشارك احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يشارك احتفالات شمال سيناء بذكرى التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، باحتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، ورافقه اللواء أركان حرب دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمدينة العريش.

وافتتح المحافظ ورئيس المجلس خلال الاحتفال، المكتب الإقليمي للمجلس بالمحافظة؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها لأسر الشهداء؛ وذلك تيسيرًا عليهم من مشقة وعناء السفر للقاهرة وتقديراً لما قدموه من تضحيات.

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وعقب الافتتاح استمع محافظ شمال سيناء إلى عرض شامل من أمين عام المجلس، عن الخدمات والمزايا التي يقدمها لأسر الشهداء والمصابين، وأثنى المحافظ على الدور الوطني الذي يقدمه المجلس في مجال رعاية ودعم أسر شهداء ومصابي الوطن.

وقدم أمين عام المجلس التهنئة لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الأرض غالية على قلوبنا جميعًا.

وشملت الاحتفالات وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري، وافتتاح مركز الأهرام بمدينة العريش، وذلك بحضور مدير أمن شمال سناء ونواب المحافظة بالبرلمان وعدد كبير من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.