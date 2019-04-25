أخبار مصر | ننشر أسماء قادة الجيوش والفرق القتالية في حرب أكتوبر المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء قادة الجيوش والفرق القتالية في حرب أكتوبر المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم ذكرى تحرير سيناء الـ 37، بعد أن بذل أبناؤها من القوات المسلحة، العرق والدم في سبيل تحرير الأرض من العدو الصهيوني ورد الكرامة للشعب المصري العظيم الذي وثق في قيادته وقواته المسلحة، وكل من هؤلاء الأبطال من قادة الجيوش والفرق القتالية كانت له ملحمة تاريخية كانت سببا رئيسيا في العبور والنصر.

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ويأتي علي رأس قائمة القادة الرئيس أنور السادات القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول أحمد إسماعيل علي - وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة والفريق سعد الدين الشاذلي - رئيس الأركان ولواء محمد عبدالغني الجمسي، ورئيس هيئة العمليات ولواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية، ولواء محمد علي فهمي - قائد قوات الدفاع الجوي، ولواء بحري فؤاد أبوذكري قائد القوات البحرية، ولواء عبدالمنعم واصل قائد الجيش الثالث.

بالإضافة الي اللواء سعد مأمون - قائد الجيش الثاني، ومن 16 أكتوبر تولى اللواء عبد المنعم خليل ولواء محمد سعيد الماحي مدير سلاح المدفعية ولواء كمال حسن علي - مدير سلاح المدرعات ولواء مهندس جمال محمد علي - مدير سلاح المهندسين وعميد نبيل شكري - قائد قوات الصاعقة وعميد محمود عبدالله - قائد قوات المظلات

إلى جانب قادة الفرق وهم عميد أحمد بدوي سيد أحمد - قائد الفرقة 7 مشاة وعميد يوسف عفيفي - قائد الفرقة 19 مشاة وعميد محمد أبو الفتوح محرم - قائد الفرقة 6 مشاة ميكانيكي وعميد عبدرب النبي حافظ - قائد الفرقة 16 مشاة وعميد حسن أبو سعدة - قائد الفرقة 2 مشاة وعميد فؤاد عزيز غالي - قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي وعميد أحمد عبود الزمر - قائد الفرقة 23 مشاة ميكانيكي وعميد إبراهيم عبد الغفور عرابي - قائد الفرقة 21 المدرعة وعميد محمد عبدالعزيز قابيل - قائد الفرقة 4 المدرعة وعميد محمد عبدالحليم أبوغزالة ــ قائد مدفعية الجيش الثاني وعميد منير شاش ــ قائد مدفعية الجيش الثالث ومقدم أركان حرب محمد حسين طنطاوي - قائد الكتيبة 16 مشاة.