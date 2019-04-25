أخبار مصر | "مدبولي" يشهد انطلاق النسخة الأولى لبطولة شرم الشيخ الدولية لسباق الهجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يشهد انطلاق النسخة الأولى لبطولة شرم الشيخ الدولية لسباق الهجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من فعاليات بطولة شرم الشيخ الدولية لسباق الهجن، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتقام خلال الفترة من 25 الى 27 أبريل الجاري، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عنان وزير الآثار، والدكتور على مصليحي وزير التموين، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وفى كلمة لنائب رئيس الاتحاد العربي للهجن عبر عن سعادته بوجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية، ونقل تحيات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للشقيقة جمهورية مصر العربية التى تمتاز دائما وأبدا بريادتها في مختلف المجالات لتؤكد تميزها بين دول المنطقة.

وفي كلمته رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في السباق الذي يعبر عن قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية لاسيما سباقات الهجن التي تحتضنها مدينة السلام شرم الشيخ، لافتا الى أن هذه المدينة تعتبر الآن من أهم مدن العالم سياحيا، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة جعتلها واحدة من أفضل مدن العالم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن، تشهد مشاركة ١٦ دولة، هي: مصر والسعودية وفرنسا والسودان وتشاد وإريتريا والنيجر وتونس والجزائر والمغرب والأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان.

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وأشار الى أن هذه البطولة تأتي على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، التي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في المجالات كافة التي تأتي الرياضة في مكانة متقدمة منها.

وأضاف أن مضمار سباق الهجن كان حلم الملايين من القبائل العربية والعالم العربى وأن إقامته تمثل خدمة رياضية عظيمة ، كما أكد ان سباق الهجن صرح رياضي كبير لخدمة رياضة الآباء والأجداد ولخدمة رياضة الهجن.

وأوضح أن مضمار سباق الهجن الدولية يعد الأول من نوعه من حيث الإمكانات والتنظيم حيث يتميز المضمار بمساحة اجمالية نحو ٩٤١ فدانا ويبلغ طوله ٦ كيلومترات، بحيث يصلح لإقامة كافة سباقات الهجن على جميع المستويات كما يشمل غرفة للتجميع وغرفة للتشبيه والترقيم وأخرى للتجهيز .

كما قال إن السباق له عدة أهداف رئيسية منها أهداف رياضية، اقتصادية، ثقافية، زراعية وسياحية، وفيما يخص الجانب الرياضي حيث نجح أبناؤنا البدو فى ممارسة الرياضة المفضلة لهم مما يسهم فى رفع معدلات اللياقة البدنية لهم وحسن المظهر، أما بالنسبة للجانب السياحى فقد تمكن السباق من جذب السياحة العربية باعتبارها أهم الرياضات فى العالم العربى، وعن الجانب الثقافي فيمثل هذا السباق أحد الموروثات الثقافية لجميع قبائل الوطن العربى.

وأضاف أنه فيما يخص الجانب الزراعي فإنه يسهم فى زيادة الإنتاج الحيواني من هذا الفصيل من الحيوانات لممارسة السباقات والانتفاع بالباقى فى عملية التجارة ، وعن الجانب الاقتصادي أكد انه يسهم فى زيادة دخل الفرد من الاشتراك فى البطولات والسباقات إضافة إلى الدخل العائد من بيع الجمال.