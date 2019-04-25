أخبار مصر | عاجل.. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، بأن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإيقاف الكابتن مدحت شلبي معلق مباراة فريقي بيراميدز والزمالك لنهاية هذا الموسم، و عدم تعليقه على أية مباريات هذا الموسم؛ وذلك لما صدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة، تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

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وقال "سعدة" في بيان له، إنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه، وذلك بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة، حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقًا للقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦، الذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

و طالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام والخاص، بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.