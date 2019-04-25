مصر | إصابة 8 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 8 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية، بمركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

ورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، ووجود مصابين بشقة سكنية ووجود مصابين بمركز البدرشين، وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وكشفت معاينة العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، أنه حال إعداد ربة منزل، وجبة طعام على أسطوانة غاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما أدي إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز، وإصابة 8 أشخاص، بحروق متفرقة بأجسادهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وأحاله العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، للنيابة العامة لتولي التحقيقات.