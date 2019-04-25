مصر | المعاينة الأولية: تسرب غاز وراء حريق محل أسماك في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية: تسرب غاز وراء حريق محل أسماك في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية إلى أن تسرب غاز، السبب في اندلاع النيران بفرن مطعم أسماك بمنطقة إمبابة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بمحل أسماك بمنطقة إمبابة دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بإندلاع النيران بمحل أسماك بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

"زواج عرفي" و"حبل غسيل".. حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها في البساتين



أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ربة منزل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل زوجها خنقًا، وكلت رجال المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعه.

وأدلت المتهمة "مروة.ا" ربة منزل باعترافات تفصيلية أمام النيابة في الواقعة، حيث أنكرت في بداية الأمر ارتكابها للواقعة وأن زوجها توفى وفاة طبيعية، وبعد الضغط عليها ومواجهتها بالأسئلة أثناء التحقيق اعترفت بخنق زوجها للتخلص منه.

وقالت المتهمة إن زوجها عاطل منذ عدة أشهر: "مبيشتغلش، علشان كده اتجوزت عرفي من راجل تاني"، وإنها قامت بالزواج من رجل آخر عرفيا ليقوم بالصرف على أبنائها الثلاثة، بنتين وولد.

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وأوضحت المتهمة أن خلافات كثيرة نشبت بينهما في الفترة الاخيرة، مما جعلها تشعر باليأس واختمرت في ذهنها فكرة شيطانية للتخلص منه، فقامت بخنقه بحبل غسيل أثناء نومه مما أدى إلى وفاته في الحال.

وقال أشقاء المجني عليه في التحقيقات، إن زوجة شقيقهما كانت سمعتها سيئه، وأضاف الشقيق الأكبر للمجني عليه: "البنات من صلب أخويا بس الولد لا"، حيث قال إنه يطالب بتحليل للتأكد من نسب الولد لهما.

وأضاف الشقيق الثاني المجني عليه: "أخويا كان بيمر بظروف ماليه صعبة في الشهور الأخيرة وكان بيدور على شغل "إضافي"، وأن المجني عليه كان دائم البحث عن عمل وأن هذا كان سبب في أنه مر بحاله نفسية سيئة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وإرسال تقرير بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من عمليات النجدة بوجود متوفى داخل شقة بمنطقة فايدة كامل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان وعثر على جثة "علاء.م" 56 سنة، مسجاة على سرير ولا توجد به إصابت ظاهرية.

وبتقنين التحريات تبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبسؤال الزوجة قالت إنه توفى طبيعيا، وأكدت التحريات قيامها بخنق زوجها حتى الموت بسبب خلافات زوجية وتحرر المحضر اللازم.