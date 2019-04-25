مصر | معاينة "عقار دار السلام": انفجار ماسورة غاز أدى لمصرع خفير وزوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة "عقار دار السلام": انفجار ماسورة غاز أدى لمصرع خفير وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة دار السلام، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول انفجار ماسورة غاز داخل غرفة حارس عقار بدار السلام أودت بحياته وزوجته، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي حول موقع الانفجار.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات بالسلام، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنوا من إخماد الحريق، فيما تم نقل المتوفين للمستشفى.