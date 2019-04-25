مصر | رفع 21 سيارة ودراجة بخارية مهملة في حملات بشوارع القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 21 سيارة ودراجة بخارية مهملة في حملات بشوارع القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.

وشنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 21 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و6 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد13 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات مخالفة للقواعد المرورية الواجبه.

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وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وعززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة تأمين الطريق من خلال المراقبة بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، من ناحية ومن ناحية أخرى بالرادارات على الطرق والمنافذ العلوية، بالإضافة الى تكثيف انتشار الحملات المتحركة، والدرجات البخارية الشرطية، لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن. كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزا للخدمات الأمنية والمرورية لمتابعة حظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم.

وفى ذات السياق فقد شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخاريه،