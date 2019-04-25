شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: زيارة السيسي إلى بكين مهمة جدًا لتنشيط التجارة عبر قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة بكين حاليا للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق الثاني مهمة جدا لتنشيط التجارة عبر قناة السويس أحد الممرات الملاحية العالمية، وكذلك سيكون هناك دور مهم للمشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر.

وأضاف عبداللطيف أن «زيارات الرئيس السيسي إلى دولة الصين تعزز من زيادة معدلات السياحة الصينية الوافدة لمصر واضح جليا في تزايد أعداد السياح الصينيين كل عام عن السابق»، مشيرا إلى أن معرض الصين للسياحة والسفر الذي شاركت فيه مصر مؤخرا كشف عن إقبال كبير جدا من الصينيين ورغبة في زيارة مصر خاصة المعالم الأثرية والتاريخية مثل الأهرامات والأقصر وأسوان التي يعتبرونها مشابهة لحضاراتهم الصينية.

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ولفت إلى أن مصر بالنسبة للصين ضمن أفضل 5 وجهات إفريقية طبقا لتقرير سابق نشرته شبكة خدمات السفر الصينية «أو يو»، كما أن جهود وزارة السياحة والمشاركة القوية في معرض الصين السياحي كان مهما للغاية في التسويق للمقاصد السياحية المصرية، خاصة أن المعرض هذا العام شارك فيه 70 دولة و450 عارضا وشاركت كل شركات السياحة الصينية في المعرض.

وذكر رئيس جمعية مسافرون أن الفرصة لجذب مزيد من السياحة الصينية لمصر مواتية جدا في هذه الفترة في ظل شغف الصينيين بالآثار المصرية وكمية الاكتشافات الهائلة التي تمت في مصر في المنيا ومنطقة الأهرامات والأقصر، بالإضافة إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بالرماية الذي سيكون له دور كبير في مضاعفة عدد محبي السياحة الثقافية الذين يزورون مصر من الصين وغيرها.

وأوضح أنه لابد من العمل على فكرة «البراند» المصري في السياحة لجذب السائح الصيني، بحيث «يكون هدفنا الأساسي تسويق مصر في الصين كبلد أثري والتعريف بالاكتشافات الأثرية الجديدة وافتتاح المتحف المصري الكبير خاصة أن السائح الصيني عاشق لهذه النوعية من السياحة».

وشدد على ضرورة تسويق مصر على أنها من المقاصد السياحية التي تخاطب السائح صاحب النفقات المرتفعة بالدرجة الأولى لأن فكرة تسويق مصر على أنها أرخص الوجهات السياحة تضر ولا تفيد السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام، كما أن مقاصدنا السياحية تستحق أكثر من ذلك، مؤكدا أن السياحة الصينية ستكون القاطرة لجذب مزيد من السياحة من دول شرق آسيا إلى مصر خاصة أنه يخرج من الصين فقط قرابة 122 مليون سائح في العام و«لو استطعنا استقطاب مليون سائح صيني هذا العام يعني أن هذا الرقم سيتضاعف في 2020 إلى 2 مليون سائح مع افتتاح المتحف الكبير وهذا سيشجع باقي دول شرق آسيا على زيارة مصر».