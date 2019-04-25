شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصينية: موقفنا لم ولن يتغير تجاه سوريا حاضرًا أو مستقبلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تشن شياو دونغ، نائب وزير الخارجية الصينية، المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، أن موقف الصين لم ولن يتغير تجاه سوريا.

وأشار نائب وزير الخارجية الصينية، خلال لقائه الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية، الذي جرى على هامش أعمال الدورة الثانية لقمة «حزام واحد طريق واحد» التي تعقد في العاصمة الصينية بكين، إلى أن «موقف بلاده وسياستها تجاه سوريا لم ولن يتغير حاضرا أو مستقبلا، منوها بالتعاون والتنسيق الدائم بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب». كما نقلت وكالة «سانا».

وأكد تشن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات لسوريا في شتى المجالات، منوها بالجهود التي تبذلها سوريا من أجل إنجاح محادثات أستانا.

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وأشار نائب وزير الخارجية الصيني إلى رغبة بلاده وجديتها في المشاركة بعملية إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدا أن الحكومة تشجع دائما الشركات الصينية على الاستثمار في سوريا.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة بثينة شعبان على الروابط القوية التي تجمع سوريا والصين اللتين لديهما حضارتان عريقتان وتتشابهان في المثل والقيم الإنسانية وتسعيان إلى مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في العالم أجمع، منوهة بالدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لسوريا على جميع الأصعدة.

ولفتت إلى أهمية مشاركة سوريا في القمة الدولية الثانية لمبادرة «حزام واحد طريق واحد» بما يعبر عن مساهمتها المهمة في التواصل بين الشعوب والحضارات.

وكانت أعمال الدورة الثانية لقمة «حزام واحد طريق واحد» التي تستمر لثلاثة أيام، انطلقت في وقت سابق اليوم في بكين تحت عنوان «تناسق السياسات» بمشاركة 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيرا من أنحاء العالم.