شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي بني سويف» يوافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات ذات نفع عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ الإقليم، على تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز سمسطا، الفشن، الواسطى، اهناسيا وناصر، لإقامة مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبريد لأبناء المحافظة من الأراضي أملاك الدولة، وتبرع من المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر، مدير المكتب الفني، والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان، والأستاذة عزة على خالد، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بقرية مازورة بغرض إنشاء مكتب بريد، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مصرف سليم ببندر سمسطا على مساحة 410 أمتار لإنشاء وحدة إسعاف، وكذا الموافقة على إنشاء 17 عمارة سكنية ( أولى بالرعاية) تضم 340 وحدة سكنية بمدينة سمسطا.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض «تبرع» بمساحة 9 قراريط بقرية الميمون بالواسطى، بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها، والموافقة على تخصيص مساحة 300 متر، داخل مستشفى التكافل بالفنت مركز الفشن، لإنشاء وحدة إسعاف، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض زراعية «تبرع» بمساحة 8 قراريط بقرية شاويش مركز اهناسيا، لاقامة معهد ديني أزهري، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا (تبرع) بناحية قرية دلاص مركز ناصر لإقامة مدرسة ثانوي عليها.