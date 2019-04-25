شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع وانج يانج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حسبما ذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصينى يعد إحدى المؤسسات الصينية الرئيسية والهامة المسؤولة عن الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح في الصين، ومتابعة السياسات والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطنية والتشاور بشأنها.

وقد أعرب رئيس المجلس خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى الصين، مشيرًا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصرى والصينى من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، كما أكد حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، مؤكداً أن مصر تسعى دائمًا للارتقاء بعلاقاتها مع الصين في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة.

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وأكد الرئيس ترحيبه بمبادرة الحزام والطريق لما تمثله من دعم لأواصر التعاون والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي وعلى صعيد التعاون المشترك في القارة الأفريقية، وفى نطاق الدول العربية، مشيراً إلى التطلع لأن تؤدى المبادرة إلى زيادة حجم التجارة الدولية وكذا حركة النقل عبر قناة السويس.

واستعرض الرئيس أهم ملامح الدور المصري الرائد في إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواءً من خلال الحرب الشاملة التي تشنها ضد الإرهاب ومساعيها لتعبئة الجهود الدولية، خاصة بالتعاون مع الدول الصديقة وعلى رأسها الصين، لاجتثاث جذور الإرهاب بكافة أشكاله ومن كافة مصادره وتجفيف منابع تمويله ومحاصرة داعميه، أو من خلال دور مصر الفاعل في تحقيق التسوية وإقرار السلام في دول الجوار في إفريقيا والمنطقة العربية.

وفِي ذات السياق، أكد الرئيس على سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وفِي العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة من اجل البناء والتنمية للمضي نحو مستقبل وواقع افضل لصالح كافة الشعوب.

وأكد الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين لما تمثله من تعزيز لعلاقات الود والصداقة بين الشعبين، خاصة مع ما تشهده الحياة البرلمانية في مصر من ازدهار وتعاظم لدور مجلس النواب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لتشجيع الشركات الصينية على مزيد من الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى ما تحظى به مصر من مميزات تساعد تلك الشركات على تسويق منتجاتها في العديد من الدول، فضلاً عما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.

وأكد «يانج» أن مصر بما تشهده من عملية إصلاح اقتصادى ونهضة تنموية ووضع سياسى وأمنى مستقر، تعتبر سوقًا واعدًة للاستثمارات والشركات الصينية، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، ودراسة سبل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

الرئيس السيسي يلتقي مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

الرئيس السيسي يلتقي مع وانج يانج رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني