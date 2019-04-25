شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح حقيقة منح رواتب «المعلمين المؤقتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، الخميس، إنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول إبريل الجاري حتى 31 مايو 2019.

وأضاف «عمر» في تصريحات صحفية، الخميس، أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن قيمة المكافأة التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة، مشيرًا إلى أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خطأ وتم اتخاذ قرار بتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرا وظيفيا (طبقاً للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.