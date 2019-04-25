شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. 4 نصائح يقدمها الاتحاد الفيدرالى لمنع حدوث مضاعفات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مريض السكر لاستقبال شهر الصيام، لمنع حدوث مضاعفات خطيرة على القلب، والكلى، والعين، والأوعية الدموية، حيث أن انخفاض السكر فجأة، له مضاعفات خطيرة على المريض خلال نهار رمضان، لذلك لابد من إتباع الارشادات والنصائح التى يقدمها الأطباء، والمنظمات المختصة بوضع الخطوط الإسترشادية لمريض السكر.



السكر والصيام

ويقدم الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر، بعض النصائح الهامة لمريض السكر فى رمضان، والتى وضعها خبراء العالم فى هذا المرض، عن "السكر ورمضان"، أهمها:



الاطعمة الصحية فى رمضان

أولا: يجب أن تحتوى وجبتى الإفطار والسحور على الأطعمة الصحية

وجبات صحية تحتوى على الكثير من الألياف" بطيئة الامتصاص"، وبالتالى تمد الجسم بالطاقة ببطء، مع تعجيل الإفطار، وتأخير السحور لتجنب حدوث انخفاض السكر أثناء الصيام، مع تجنب الكميات الكبيرة من المشروبات السكرية، واستبدالها بالمشروبات منخفضة السكر.



نصائح للتغذية الصحية لمريض السكر فى رمضان

ثانيا: الاهتمام بوجبة الإفطار..

قبل تناول وجبة الإفطار، يجب قياس مستوى السكر عند الإفطار، حيث يمكن أن يؤدى كثرة تناول الكربوهيدرات والأطعمة السكرية الدهنية عند الإفطار إلى ارتفاع السكر فى الدم، وزيادة الوزن.

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ازاى تتجنب ارتفاع السكر فى الدم

وينصح الاتحاد الفيدرالى للسكر، بتجنب الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، وعصير الفواكه، مع المحافظة على تناول الكميات المناسبة من الطعام، وأن تكون مختلفة ومتنوعة، مع الحرص على تناول كميات أكبر من السلطة والخضروات لأنها صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.



قياس مستوى السكر فى الدم على مدار اليوم

ثالثا: قياس السكر..

من الضرورى أن تقوم بقياس مستويات السكر فى الدم عدة مرات يوميا، وخصوصا مرضى السكر الذين يحتاجون إلى الانسولين.



4 نصائح هامة لمريض السكر فى رمضان

رابعا: معرفة الأوقات التى ينصح فيها بتحليل السكر..

الأوقات التى ينصح فيها بتحليل السكر وهى صباحا ، منتصف الليل، عند صلاة العصر، قبل الافطار،بعد صلاة التراويح ،قبل السحور

وإذا كنت تشعر بأعراض انخفاض السكر فيجب عليك قياس السكر، والافطار فورا.