شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: 16 دولة تشارك ببطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الأولى من فعاليات بطولة شرم الشيخ الدولية لسباق الهجن، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقام خلال الفترة من 25 الى 27 أبريل الجاري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عنان وزير الآثار، والدكتور على مصليحي وزير التموين، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وفى كلمة لنائب رئيس الاتحاد العربي للهجن عبر عن سعادته بوجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية، ونقل تحيات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للشقيقة جمهورية مصر العربية التى تمتاز دائما وأبدا بريادتها في مختلف المجالات لتؤكد تميزها بين دول المنطقة.

وفي كلمته رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالدكتور مصطفى مدبولي ، والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في السباق الذي يعبر عن قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية لاسيما سباقات الهجن التي تحتضنها مدينة السلام شرم الشيخ، لافتا الى أن هذه المدينة تعتبر الآن من أهم مدن العالم سياحيا، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة جعتلها واحدة من أفضل مدن العالم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء ، أن بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن، تشهد مشاركة 16 دولة، هي: مصر والسعودية وفرنسا والسودان وتشاد وإريتريا والنيجر وتونس والجزائر والمغرب والأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت ولبنان.

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وأشار الى أن هذه البطولة تأتي على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، التي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في المجالات كافة التي تأتي الرياضة في مكانة متقدمة منها ، مضيفا أن مضمار سباق الهجن كان حلم الملايين من القبائل العربية والعالم العربى وان اقامته تمثل خدمة رياضية عظيمة ، كما اكد أن سباق الهجن صرح رياضى كبير لخدمة رياضة الآباء والاجداد ولخدمة رياضة الهجن .

وأوضح فودة ، أن مضمار سباق الهجن الدولية يعد الاول من نوعه من حيث الامكانات والتنظيم حيث يتميز المضمار بمساحة اجمالية نحو941 فدانا ويبلغ طوله 6 كيلومترات بحيث يصلح لاقامة كافة سباقات الهجن على جميع المستويات كما يشمل غرفة للتجميع وغرفة للتشبيه والترقيم واخرى للتجهيز ، مشيرا الى أن السباق له عدة اهداف رئيسية منها اهداف رياضية ،اقتصادية ،ثقافية، زراعية وسياحية .. وفيما يخص الجانب الرياضى حيث نجح ابناؤنا البدو فى ممارسة الرياضة المفضلة لهم مما يسهم فى رفع معدلات اللياقة البدنية لهم وحسن المظهر ،أما بالنسبة للجانب السياحى فقد تمكن السباق من جذب السياحة العربية باعتبارها أهم الرياضات فى العالم العربى ، وعن الجانب الثقافى فيمثل هذا السباق احد الموروثات الثقافية لجميع قبائل الوطن العربى .

واضاف محافظ جنوب سيناء ، انه فيما يخص الجانب الزراعى فانه يسهم فى زيادة الانتاج الحيوانى من هذا الفصيل من الحيوانات لممارسة السباقات والانتفاع بالباقى فى عملية التجارة ، وعن الجانب الاقتصادى أكد انه يسهم فى زيادة دخل الفرد من الاشتراك فى البطولات والسباقات إضافة الى الدخل العائد من بيع الجمال.