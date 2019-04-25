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شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تضبط 1.5 طن فسيخ فاسد بمنشأه القناطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية تموين الجيزة، عدة حملات للرقابة على محال بيع اللحوم والأسماك بأنواعها، ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب شم النسيم لضبط الأغذية الفاسدة.
وأكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، لـ" الخليج 365"، أن الحملات أسفرت خلال يومين عن ضبط طن و450 كيلو فسيخ فاسد بمخزن فى منشأه القناطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن وإعدام الكمية المضبوطة.
وأضاف مدير المديرية انه تم تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال مخالفة تعمل بدون رخص ومصادرة الفسيخ لتحليلة بالمعامل للتأكد من صلاحيته.
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