السيسي ورئيس وزراء الصين يبحثان تعزيز العلاقات

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الصين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى محادثات هامة، مع رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج، في دار ضيافة الدولة، اليوم الخميس، تناولت سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وسيشارك السيسي، غدا الجمعة، في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، التي تستمر لمدة يومين بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالى 37 دولة، كما سيعقد لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

ويبلغ عدد الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" 125 دولة، بعد توقيع حكومة جامايكا يوم 11 أبريل الجاري، على مذكرة تفاهم بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.وبدأت، في وقت سابق اليوم، المباحثات الرسمية بين السيسي ورئيس الصين شي جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة