سيد عبد العال يفوز برئاسة حزب التجمع بالتزكية

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سيد عبد العال رئيس حزب التجمع
أعلنت أمينة النقاش عضو الهيئة المنتخبة لرئاسة المؤتمر العام لحزب التجمع، فوز سيد عبد العال عضو مجلس النواب، برئاسة الحزب بالتزكية، قائلة إن القائمين على الحزب، بذلوا جهدا كبيرا لإعادة بنائه مرة أخرى، والعمل على الوصول إلى قيادة حزبية تؤمن بأهداف الحزب ومبادئه. وكان سيد عبد العال هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس الحزب، بعد تنازل منافسه الوحيد محمد العيلة المحامي. ويتنافس على موقع الأمين العام للحزب كل من محمد سعيد زكي عضو الأمانة المركزية بالقاهرة، وهيثم شرابي أمين المنوفية السابق.
وقال عبد العال، إن مواقف الحزب واضحة أمام الجميع في التصدي للجماعة الإرهابية ومساندة الجيش المصري في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة لثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية، وأن الحزب كان من أشد المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، وكافة أشكال القمع والاستبداد، متابعا أن حزب التجمع وقف
وقال عبد العال، إن مواقف الحزب واضحة أمام الجميع في التصدي للجماعة الإرهابية ومساندة الجيش المصري في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة لثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية، وأن الحزب كان من أشد المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، وكافة أشكال القمع والاستبداد، متابعا أن حزب التجمع وقف بجوار الوطن من أجل أبناء الشعب المصري، والدفاع عن البلاد من كل محاولات تحاول العبث بالوطن، لافتا إلى أن الحزب مستمر في دعمه للوطن والدولة.
وبدأ المؤتمر العام الثامن بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء في 25 يناير، وعقد المؤتمر برئاسة سيد عبد العال، وبحضور كل المنتخبين لعضوية لجان المحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لأعضاء اللجنة المركزية.
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