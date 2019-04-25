انت الان تتابع المالية تدعم المستشفيات الجامعية بـ500 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن وزارة المالية وافقت على دعم المستشفيات الجامعية خلال العام المالي الجاري بـ500 مليون جنيه، تم إتاحة منه بالفعل مبلغ 180 مليون جنيه، لصالح شراء أدواية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية، مشيدا بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في توفير هذا الدعم الإضافي، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 2019 بالموافقة على قبول المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التبرع المقدم له من الشركة المصرية للاتصالات بـ65 مليون جنيه لصالح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في مجال زراعة قوقعة الأذن للأطفال.

وأكد عبد الغفار، الدور المحوري للمستشفيات الجامعية في النهوض بالنظام الصحي بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في مصر والخدمات الصحية التي تقدمها، كما أن عدد المستشفيات الجامعية في مصر 113 مستشفى جامعي تخدم 18 مليون مريض.اقرأ أيضا| فوز 56 عالما مصريا

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