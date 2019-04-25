نائب يطلب مناقشة حول زيادة شركات توظيف الأموال

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فرج عامر رئيس لجنة الصناعة: السبب وراء تكرار تلك الظاهرة بين الحين والآخر أن الدولة لم تقدم إلا مشروعا قوميا واحدا، وهو حفر قناة السويس الجديدة

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن زيادة توغل شركات توظيف الأموال في مصر بعيدا عن القانون والأجهزة الرقابية، قائلا إنه ازدادت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال التي امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، ومعظمها غير قانونية وتعمل بعيدا عن الأنظار، ونشاطهم المالي غير شرعي، رغم أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقي الأموال أو جمعها من المواطنين، وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، ورغم ذلك هذه الشركات تعمل في مصر وتمتد جذورها يوما بعد يوم.

وأكد عامر، في بيان له، اليوم الخميس، أن شركات توظيف الأموال أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني، وهو الأمر الذي يظهر بالشارع المصري خلال الفترة الماضية والحالية، موضحا: "وقعت جرائم كثيرة إذ تفاجأ مواطنون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها

وأكد عامر، في بيان له، اليوم الخميس، أن شركات توظيف الأموال أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني، وهو الأمر الذي يظهر بالشارع المصري خلال الفترة الماضية والحالية، موضحا: "وقعت جرائم كثيرة إذ تفاجأ مواطنون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها". اقرأ أيضا| القوى العاملة تعلن أسماء شركات التوظيف المحظورة وتابع: "هناك الكثير من ضحايا النصب خلال الأعوام الأخيرة، فنجد قوات الأمن تلقي القبض على من استولى على مبلغ ملياري جنيه في القضية التي عرفت وقتها بقضية ريان الصعيد"، لافتا إلى أنه يعود سبب الإقبال على هذه الشبكات إلى الارتفاع الكبير لأعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت مخاوف الكثيرين من الاستثمار في البورصة، وانخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بالجنية المصري إلى أدنى مستوى خلال 10 سنوات. وأرجع رئيس لجنة الصناعة، السبب وراء تكرار تلك الظاهرة بين الحين والآخر، إلى أن الدولة لم تقدم إلا مشروعا قوميا واحدا، وهو حفر قناة السويس الجديدة، إذ فوجئ الجميع بأن هذا الشعب أخرج أكثر من 64 مليار جنيه لتمويل المشروع، فلو أن الدولة ترغب في إنهاء الظاهرة عمليا، فعليها تقديم مشروعات شعبية في مجالات مثل معامل تكرير البترول الجديدة، ومحطات الطاقة، فالشعب على استعداد لتمويل التنمية المستدامة بدلا من الخسارة والندامة. Advertisements اقرأ أيضا| ضبط وإحضار صاحب شركة توظيف وهمية للنصب على المواطنين ولفت إلى أنه على مدار الشهر الماضي وحتى الوقت الجاري تستمر وقائع القبض على المستريحين بدعوى توظيف الأموال، فنجد واقعة سقوط مستريح بسوهاج نصب على مواطنين بقرابة مليون ونصف المليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مدعيا بحصول الضحايا على عائد مادي مناسب بصورة شهرية، وهو ما تكرر مع طبيب مزيف بالمحلة الكبرى الذي ضبطته عناصر الأمن، واتضح استيلاءه على 2 مليون جنيه من المرضى بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية. وأضاف: "الأمر تكرر خلال الشهر الماضي عشية ضبط مباحث الأموال العامة 3 أشخاص نصبوا على مواطن بمبلغ 350 ألف جنيه بدعوى توظيف أمواله"، مطالبا الحكومة باعتماد استراتيجية فعالة للرقابة على شركات توظيف الأموال في مصر، وإلزامها باتباع الإجراءات القانونية حرصا على أموال المواطنين، بجانب إطلاق حملات توعوية في الصعيد والمناطق الريفية وغيرها من مخاطر التعامل مع شركات توظيف الأموال وآلية حفاظ المواطنين على أموالهم. اقرأ أيضا| رئيس بنك عودة: 87% من المصريين معرضون لنصب شركات توظيف الأموال وكانت النائبة أنيسة حسونة، قد تقدمت بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الداخلية اللواء محمود توفيق، والمالية الدكتور محمد معيط، بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار شركات توظيف الأموال في مصر. وقالت حسونة، إنه لا يكاد يمر أسبوع في مصر حاليا دون الكشف عن حالة احتيال باسم توظيف الأموال في محافظات ومدن وأحياء مصر المختلفة، ربما كان أبرزها في الفترة الأخيرة شبكة مدينة نصر، التي تضم نجل وزير مصري حالي، ومن بين ضحاياها عدد من القيادات الوسطى والعليا في الدولة، مؤكدة أن هناك العديد من وقائع النصب التي جمعت ملايين الجنيهات من المصريين، بسبب شركات توظيف الأموال. اقرأ أيضا| الداخلية تداهم شركة توظيف بالقاهرة لاحتيالها على راغبي السفر

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