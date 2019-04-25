شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري شرويدة بتكلفة 183 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقاني شرويدة والجامعة في مدينة الزقازيق، بتكلفة مبدئية 183 مليون جنيه، لتقليل الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

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استمع «غراب»، خلال الزيارة، الخميس، إلى عرض تفصيلي من اللواء السعيد عبدالمعطي للمشروعات، بحضور مهندس الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع، عن المراحل المتبقية للمشروع ومسارات واتجاهات الكوبري.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيز الطريق البديل ورفع كفاءته وتهيئته للمشاة وحركة السيارات تيسيرا على المواطنين وللبدء في إقامة وإنشاء آخر قاعدة خرسانية للكوبري بالاتجاه القادم من منيا القمح إلى الجامعة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع ازدواج وتطوير طريق أبوحسين بعد الانتهاء من نقل ورفع أكشاك الكهرباء والمحولات ونقل أعمدة الإنارة والأشجار لتهيئة الطريق وتوسعته وفتحه أمام المارة وللقضاء على التكدس المروري ولتيسير الحركة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبري شرويده