شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلي لقان «الخميس الكبير» في دير مارمينا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، صلوات لقان وقداس خميس العهد في دير الشهيد مارمينا العجايبي في مريوط.

وتحتفل الكنيسة في خميس العهد أو الخميس الكبير بذكرى تسليم السيد المسيح تلاميذه سر الإفخارستيا، وهو سر من أسرار الكنيسة، كما يصلي صلوات اللقان التي تنتهي بقيام الكاهن بغسل أرجل الشعب، تنفيذًا لوصية السيد المسيح التي أوصى التلاميذ بها بعد أن غسل أرجلهم.

قداسة البابا يصلي لقان «الخميس الكبير» بدير مارمينا

قداسة البابا يصلي لقان «الخميس الكبير» بدير مارمينا

قداسة البابا يصلي لقان «الخميس الكبير» بدير مارمينا

قداسة البابا يصلي لقان «الخميس الكبير» بدير مارمينا