شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تنفي إزالة حديقة الإسعاف: «نطورها لزيادة المسطحات الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق القيعي، مستشار محافظ الإسكندرية، مزاعم إزالة حديقة الإسعاف ضمن أعمال التطوير التي تجري في محيط استاد الإسكندرية استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

أكد مستشار المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «لا صحة للمساس بالحديقة أو تحويلها لجراج»، مشيرًا إلى أن كل ما يثار هو شائعات ليس لها أي أساس من الصحة».

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تستضيف الإسكندرية المجموعة الثانية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تضم منتخبات «نيجيريا، غينيا، بوروندي، مدغشقر»، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر أعمال التطوير بحديقة الإسعاف المطلة على استاد الإسكندرية، زاعمين أنه ستتم إزالة الحديقة لإنشاء جراج للسيارات.

أكد «القيعي» أن مخطط التطوير سيساهم في زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة، مشيرًا إلى أن مخطط التطوير يشمل إعادة تطوير جراج السيارات وإدخال أنواع جديدة من النجيل.

من جهته، قال محمد سعد، سكرتير عام حي وسط الإسكندرية، إنه يجرى تشجير وزراعة الحدائق في محيط الاستاد، فضلا عن تغيير 45 عامود إنارة في الحديقة إلى أعمدة ديكورية.