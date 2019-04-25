شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشكر قضاة مصر على دورهم في الاستفتاء الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، الشكر إلى قضاة مصر من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لما بذلوه في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وما التزموا به أمام الشعب من الإشراف على الاستحقاقات الدستورية كافة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبًا في الاستفتاء الدستوري بنسبة 44.33%، بينهم 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتًا صحيحًا بنسبة 96.94%، و831 ألفا و172 صوتا باطلًا.

ووافق على التعديلات الدستورية 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة، وأجري الاستفتاء على مدار 3 أيام في الخارج والداخل تحت إشراف نحو 20 ألف قاض.